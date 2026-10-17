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Гамид Хизриев победил Майкла Бойлана техническим нокаутом в первом раунде PFL

Антон Роговский

Российский боец Гамид Хизриев одержал досрочную победу над американцем Майклом Бойланом на турнире PFL в Чикаго.

Бой прошел на турнире PFL Chicago в ночь на 17 октября по московскому времени. Россиянин добился победы в первом раунде: рефери остановил встречу через 3 минуты 4 секунды после начала. В официальной результативной сводке, опубликованной MMA Fighting, способ завершения поединка обозначен как технический нокаут ударами руками.

Хизриев выступал в легком весе. Его соперником был Майкл Бойлан. Победа не потребовала подсчета судейских очков: до окончания первой пятиминутки встреча была остановлена досрочно.

В Чикаго выступали и другие бойцы с российским гражданством. Тимур Хизриев провел все три раунда с Габриэлем Брагой и выиграл раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28. Леван Хабалаев завершил поединок с Броком Хамером уже на отметке 1.01 первого раунда.

Таким образом, три поединка с участием россиян закончились победами, но их исход определялся разными способами: по очкам, техническим нокаутом после ударов руками и техническим нокаутом после удара коленом и добивания.

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Гамид Хизриев
ММА
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