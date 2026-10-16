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Ариэль Хельвани: Шара Буллет проведет бой с бывшим чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей 5 декабря

Хельвани: Шара Буллет проведет бой с бывшим чемпионом UFC Адесаньей 5 декабря

Руслан Минаев

Российский боец Шарабутдин Магомедов встретится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей, сообщил журналист Ариэль Хельвани.

По информации источника, поединок возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии, который запланирован на 5 декабря. Бой пройдет в средней весовой категории.

32-летний Шара Буллет одержал 17 побед и потерпел одно поражение в профессиональной карьере.

На счету 37-летнего Адесаньи 24 победы и 6 поражений. Нигериец впервые завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в среднем весе в октябре 2019 года, победив Роберта Уиттакера. Впоследствии он пять раз защитил титул, но в ноябре 2022 года уступил Алексу Перейре.

В апреле 2023 года Адесанья взял реванш у бразильца и вернул чемпионский пояс, однако уже в сентябре лишился его после поражения от Шона Стрикленда.

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Исраэль Адесанья
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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