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Волкановски предложил титульный бой с Гейджи после встречи с Евлоевым

Игнат Апурин
Александр Волкановски.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски допустил еще одну попытку завоевать пояс легкого дивизиона. Австралиец заинтересован в супербое с Джастином Гейджи.

В подкасте Who The Fook Are These Guys? Волкановски предложил провести встречу с Гейджи за титул легкого веса, рассматривая ее как возможный большой завершающий поединок для обоих бойцов. По словам австралийца, после этого дивизион мог бы продолжить борьбу за пояс без новых реваншей с его участием. Переговоры о таком поединке не объявлены.

Сейчас Волкановски готовится к другой защите титула. 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби он встретится с россиянином Мовсаром Евлоевым, который еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Волкановски заявил, что намерен не позволить сопернику навязать борьбу в партере и рассчитывает на досрочную победу.

Австралиец уже дважды выходил на титульные поединки в легком весе против Ислама Махачева и оба раза проиграл. Сейчас поясом этой категории владеет Гейджи. UFC пока не называла его следующего соперника, поэтому предложение Волкановски остается только возможным вариантом продолжения карьеры.

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Александр Волкановски
Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Мовсар Евлоев
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