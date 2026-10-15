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Башарат раскритиковал UFC после непродления контракта

Антон Роговский

Непобежденный боец легчайшего веса Фарид Башарат впервые прокомментировал уход из UFC. Спортсмен заявил, что расставание с организацией не связано с его результатами.

Башарат подтвердил, что больше не состоит в ростере промоушена. В заявлении в социальных сетях, опубликованном MMA Fighting, он отметил, что выходил на бои в том числе с повреждениями и просил сильных соперников. По мнению спортсмена, нынешняя UFC изменила подход к работе с бойцами.

29-летний Башарат завершил выступления в UFC с семью победами в семи поединках. Его общий профессиональный рекорд — 16 побед без поражений. Последний бой в промоушене он провел в июле 2026 года, когда победил Джона Гарзу единогласным решением судей. После окончания соглашения организация не предложила новое.

Башарат также заявил, что гордится своим выступлением в легчайшем весе и намерен продолжать карьеру. Где состоится его следующий поединок, он не сообщил. Ранее UFC покинул и его брат Джавид Башарат, который затем перешел в PFL.

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Фарид Башарат
UFC
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