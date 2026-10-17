Все 26 участников UFC Edmonton уложились в вес перед турниром

Официальная церемония взвешивания перед турниром UFC в Эдмонтоне завершилась без превышений лимита со стороны участников.

Все 26 бойцов, заявленных в 13 поединках на 17 октября, выполнили требования весовых категорий. Итоги опубликовала UFC. Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне, главным событием станет бой американца Хоакина Бакли и канадца Майка Малотта.

Оба участника главного поединка показали на весах по 170,5 фунта, что соответствует допустимому результату для нетитульного боя в полусреднем весе. Превышения лимита у соперников не было.

В соглавном событии вечера запланирована встреча Эрин Блэнчфилд и Жасмин Жасудавичюс. Первая показала 125 фунтов, вторая — 124,5. Эти показатели также уложились в установленные требования.

Успешное взвешивание означает, что участники получили допуск по массе тела, но само по себе не подтверждает, что все поединки уже состоялись. На момент публикации результатов церемонии бои оставались запланированными на 17 октября.