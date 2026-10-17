Тимур Хизриев победил Габриэля Брагу раздельным решением судей на PFL Chicago

Российский боец полулегкого веса Тимур Хизриев выиграл реванш у бразильца Габриэля Браги на турнире PFL в Чикаго 16 октября.

По итогам трех раундов двое судей отдали победу россиянину со счетом 29:28, третий выставил 29:28 в пользу Браги. Результат поединка приводится в обзоре MMA Fighting. Таким образом, Хизриев сохранил беспроигрышную серию в смешанных единоборствах.

Соперники уже встречались в 2024 году, когда Хизриев также оказался сильнее Браги. Второй бой был включен в основную программу турнира в Чикаго. Его исход вновь определился по судейским запискам: до досрочной остановки дело не дошло.

Хизриев выиграл чемпионский титул PFL в полулегком весе в 2024 году. В этот раз борьба шла не за новый чемпионский пояс, а за результат отдельного поединка. Это различие важно при оценке статуса встречи и достижений бойца.

В рамках того же вечера выступили другие российские представители PFL. Гамид Хизриев и Леван Хабалаев завершили свои поединки досрочно, тогда как Тимуру Хизриеву пришлось провести все запланированные раунды.