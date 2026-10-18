Хоакин Бакли — Майк Мэлотт: смотреть прямую трансляцию боя UFC

Американец Хоакин Бакли и канадец Майк Мэлотт проведут главный бой турнира UFC Fight Night 291 в Эдмонтоне (Канада). Поединок состоится на арене Rogers Place в полусреднем весе. По местному времени бой пройдет 17 октября, по московскому — утром в воскресенье, 18 октября.

ММА UFC: Бакли — Мэлотт

Основной кард турнира начнется в 03.00 по московскому времени. Поединок Бакли — Мэлотт завершит программу вечера и ожидается ориентировочно в 05.30-06.00 мск.

В России прямую трансляцию главного карда и боя Бакли — Мэлотт бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Весь турнир, включая предварительные поединки, будет доступен на платном сервисе UFC Fight Pass. Телеканал «Матч! Боец» также покажет соревнования начиная с прелимов.

32-летний Бакли занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса UFC. Профессиональный рекорд американца — 21 победа и 8 поражений. На его счету 15 побед нокаутом, побед приемами нет.

34-летний Мэлотт располагается на 13-й строчке рейтинга дивизиона. Канадец имеет 14 побед, 2 поражения и 1 ничью. Шесть поединков он выиграл нокаутом и еще шесть — болевыми или удушающими приемами.

Оба бойца успешно прошли официальное взвешивание, показав одинаковый вес — 170,5 фунта (77,3 кг).

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Бакли — Мэлотт можно в матч-центре ММА «СЭ».

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