Уайт объяснил, почему UFC не продлила контракт с Башаратом

Глава UFC Дана Уайт рассказал о причинах расставания промоушена с непобежденным Фаридом Башаратом. По словам руководителя, претензии к бойцу возникли у людей, отвечающих за организацию поединков.

После финального выпуска десятого сезона Dana White's Contender Series Уайт заявил, что сам подробно не занимался вопросом Башарата. Как следует из его ответа на пресс-конференции, матчмейкеры UFC и Хантер Кэмпбелл были недовольны поведением спортсмена и некоторыми его действиями. Конкретные эпизоды глава промоушена не назвал.

Башарат выиграл все семь боев в UFC и ни разу не проиграл на профессиональном уровне. Общий рекорд 29-летнего спортсмена — 16-0. Он попал в организацию через Претендентскую серию Даны Уайта, а последний поединок провел в июле против Джона Гарзы. После победы единогласным решением судей контракт спортсмена завершился.

Уайт подчеркнул, что выступление в UFC дает бойцам большую возможность, но одних спортивных результатов для продолжения сотрудничества может оказаться недостаточно. Сам Башарат не согласился с подходом организации и заявил, что его уход не связан с уровнем выступлений.