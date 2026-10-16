PFL Chicago 2: полный кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Турнир PFL Chicago 2 пройдет в ночь с 16 на 17 октября по московскому времени на арене Wintrust Arena в Чикаго (США). Главным событием станет титульный реванш американок Лиз Кармуш и Джены Бишоп в женском наилегчайшем весе. В соглавном бою россиянин Тимур Хизриев встретится с бразильцем Габриэлем Брагой.

Во сколько начало PFL Chicago 2

Прямая трансляция турнира в России на Okko начнется 17 октября в 00.55 мск. Предварительные бои по официальному расписанию PFL стартуют в 01.30 мск, основной кард — в 06.00 мск.

Основной кард PFL Chicago 2

Лиз Кармуш (26-8) — Джена Бишоп (11-3).

Тимур Хизриев (18-0) — Габриэль Брага (17-3).

Сарварджон Хамидов — Рафаэль ду Насименту.

Уали Тандия — Джей Пи Сент-Луис.

Предварительный кард PFL Chicago 2

Элиезер Кубанза — Трей Уотерс.

Эмилиано Сорди — Абрахам Бабли.

Кассио Барао — Кевин Пис.

Шеннон Кларк — Лусеро Акоста.

Гамид Хизриев — Майкл Бойлан.

Коби Фер — Росарио Ромеро.

Леван Хабалаев — Брок Хаммер.

Паулина Вишневска — Челси Хэкетт.

Ноа Эрмосийо — Кейден Кокс.

Состав приведен по итогам официального взвешивания 15 октября. Бой Бениты ван Рой и Джулиани Переи исключен из программы, поскольку Переа не получила медицинский допуск. В актуальном карде осталось 13 поединков.

Где смотреть PFL Chicago 2

В России весь турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна с русскоязычными комментариями Яна Баранчука и Алексея Володина.

Следить за результатами поединков можно в матч-центре ММА на нашем сайте «СЭ».

PFL: расписание турниров, результаты боев, статистика спортсменов и последние новости смешанных единоборств