PFL Chicago 2: полный кард, дата и время, где смотреть трансляцию
Турнир PFL Chicago 2 пройдет в ночь с 16 на 17 октября по московскому времени на арене Wintrust Arena в Чикаго (США). Главным событием станет титульный реванш американок Лиз Кармуш и Джены Бишоп в женском наилегчайшем весе. В соглавном бою россиянин Тимур Хизриев встретится с бразильцем Габриэлем Брагой.
Во сколько начало PFL Chicago 2
Прямая трансляция турнира в России на Okko начнется 17 октября в 00.55 мск. Предварительные бои по официальному расписанию PFL стартуют в 01.30 мск, основной кард — в 06.00 мск.
Основной кард PFL Chicago 2
- Лиз Кармуш (26-8) — Джена Бишоп (11-3).
- Тимур Хизриев (18-0) — Габриэль Брага (17-3).
- Сарварджон Хамидов — Рафаэль ду Насименту.
- Уали Тандия — Джей Пи Сент-Луис.
Предварительный кард PFL Chicago 2
- Элиезер Кубанза — Трей Уотерс.
- Эмилиано Сорди — Абрахам Бабли.
- Кассио Барао — Кевин Пис.
- Шеннон Кларк — Лусеро Акоста.
- Гамид Хизриев — Майкл Бойлан.
- Коби Фер — Росарио Ромеро.
- Леван Хабалаев — Брок Хаммер.
- Паулина Вишневска — Челси Хэкетт.
- Ноа Эрмосийо — Кейден Кокс.
Состав приведен по итогам официального взвешивания 15 октября. Бой Бениты ван Рой и Джулиани Переи исключен из программы, поскольку Переа не получила медицинский допуск. В актуальном карде осталось 13 поединков.
Где смотреть PFL Chicago 2
В России весь турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна с русскоязычными комментариями Яна Баранчука и Алексея Володина.
Следить за результатами поединков можно в матч-центре ММА на нашем сайте «СЭ».
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