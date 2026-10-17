Чемпион UFC Волкановски посетит Дагестан по приглашению Махачева
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о планах посетить Дагестан по приглашению российского бойца Ислама Махачева.
«Я поеду в горы Дагестана, где мы будем охотиться верхом, готовить добычу на костре и ночевать под открытым небом. Мы уже все запланировали и обсудили. Мы это сделаем», — приводит слова Волкановски Red Corner MMA.
Ранее Махачев дважды побеждал австралийца в титульных поединках UFC. В первом бою 34-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей, во втором — нокаутом.
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