Джена Бишоп победила Лиз Кармуш и завоевала первый титул PFL в наилегчайшем весе

Американка Джена Бишоп стала чемпионкой PFL в женском наилегчайшем весе после победы над Лиз Кармуш на турнире в Чикаго.

По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Бишоп со счетом 48:47. Об этом сообщает MMA Fighting в отчете о турнире, состоявшемся 16 октября. Решение было единогласным, хотя преимущество победительницы на судейских карточках оказалось минимальным.

Для PFL этот бой определял обладательницу первого чемпионского пояса организации в женском наилегчайшем дивизионе. Ранее соперницы уже встречались: в 2025 году Кармуш победила Бишоп нокаутом. Таким образом, второй поединок закончился в пользу прежней проигравшей и изменил баланс их личного противостояния.

После объявления результата в клетку вышла Дакота Дитчева, которую рассматривают в числе возможных будущих соперниц новой чемпионки. Их встреча лицом к лицу не означает, что следующий титульный бой официально назначен: дата и условия в доступном сообщении не объявлялись.

Поединок Бишоп и Кармуш стал главным событием вечера PFL Chicago, в программу которого также вошли бои российских спортсменов Тимура и Гамида Хизриевых.