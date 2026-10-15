Ковингтон и Дэнис проведут реванш по правилам грэпплинга 3 ноября

Колби Ковингтон и Диллон Дэнис встретятся 3 ноября на турнире Hype Fighting в Риме. Победу в схватке можно будет одержать только болевым или удушающим приемом.

О проведении встречи объявила организация Hype Fighting. Поединок пройдет по правилам submission only, при которых результат определяется сдачей соперника. Это будет не бой по правилам ММА и не боксерский поединок. Местом проведения заявлен комплекс PalaPellicone в Риме.

Ковингтон и Дэнис уже встречались в марте 2026 года на турнире RAF 7. Тогда они соревновались по правилам борьбы, и победу техническим превосходством одержал Ковингтон. Предстоящая схватка станет их вторым очным противостоянием, но пройдет в другой дисциплине.

Для Ковингтона это выступление внесено в насыщенный осенний график. 14 ноября он также должен встретиться с Хамзатом Чимаевым на турнире RAF в Абу-Даби. Организаторы встречи с Дэнисом пока не раскрыли продолжительность схватки, весовой лимит и порядок определения победителя, если ни один из соперников не сдастся.