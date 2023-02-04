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Сегодня, 15:00

Федор Емельяненко — Райан Бейдер: результат боя Bellator 290 — как будет определен чемпион

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Федор Емельяненко (справа) и Райан Бейдер (слева).
Фото Global Look Press

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 290. Главным событием вечера станет бой между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером за чемпионский пояс в тяжелом весе.

Поединок Емельяненко и Бейдера рассчитан на пять раундов, длительность каждого раунда — пять минут. Победитель может определиться нокаутом, сабмишеном (сдача одного из бойцов после болевого приема соперника), решением об остановке боя судьей или врачом, остановкой боя от угла бойца, дисквалификацией одного из бойцов, а также единогласным или раздельным решением судей после всех пяти раундов.

Федор Емельяненко после нокаута соперника. Нокаут за 12 секунд и великий камбэк за 1,5 минуты. 10 самых быстрых побед в карьере Федора

Емельяненко и Бейдер проведут второй поединок между собой. Первый бой состоялся в январе 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте первого раунда.

Поединок Емельяненко и Бейдера на турнире Bellator 290 начнется ориентировочно около 7.00 по московскому времени. 46-летний россиянин проведет последний бой в карьере.

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Следить за ходом боя можно в текстовой онлайн-трансляции на «СЭ».

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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