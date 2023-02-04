Цзю — о прощальном бое Емельяненко: «Федя поработал, он сможет противостоять Бейдеру»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290. Этот поединок пройдет 5 февраля и станет последним в карьере для 46-летнего Последнего Императора.

«Надеюсь, Федор подготовился, ибо это матч-реванш. Прошлый бой не очень удачно сложился. Пропустил удар, все закончилось. Федя — думающий спортсмен. Он поработал, сможет противостоять Бейдеру. Надеюсь, что Федя справится со своими эмоциями. Он всегда был силен в этом отношении, не позволял отрицательным эмоциям превзойти», — сказал Цзю «СЭ».

Bellator 290 состоится в Инглвуде (США) на арене «Kia Forum». Следить за боем Емельяненко и Бейдера можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

На счету 39-летнего Бейдера в ММА — 30 побед, 7 поражений и один бой был признан несостоявшимся. Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.