Уайт исключил перенос UFC 333 из Абу-Даби

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что турнир UFC 333, запланированный на 24 октября в Абу-Даби, остается в календаре организации. Альтернативную площадку руководство сейчас не рассматривает.

Уайта спросили о возможном переносе турнира и наличии запасного плана из-за обстановки на Ближнем Востоке. В интервью журналисту CBS Sports глава UFC ответил, что шоу состоится на заявленной арене. На уточняющий вопрос он также подтвердил намерение организации приехать в Абу-Даби. При этом Уайт не раскрывал подробностей возможных консультаций с местными властями.

Главным событием UFC 333 должен стать титульный поединок в полулегком весе между Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым. В другом чемпионском бою действующий обладатель пояса легчайшего дивизиона Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Для Яна и Двалишвили это будет третья очная встреча.

Турнир назначен на 24 октября на Etihad Arena. Заявление Уайта касается места проведения всего вечера, а не возможных изменений отдельных боев. Решений о переносе турнира UFC не объявляла.