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Гамид Хизриев — Майкл Бойлан: во сколько начало боя PFL, где смотреть трансляцию 17 октября 2026

Гамид Хизриев — Майкл Бойлан: во сколько начало боя PFL

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец Гамид Хизриев и американец Майкл Бойлан встретятся в легком весе на турнире PFL Chicago 2 в ночь на субботу, 17 октября. Бой пройдет на Wintrust Arena в Чикаго (США) и войдет в предварительный кард турнира.

ММА PFL: Хизриев — Бойлан

Ориентировочное начало поединка — не ранее 03.05 по московскому времени.

Где смотреть бой Гамид Хизриев — Майкл Бойлан

Прямую онлайн-трансляцию поединка в России покажет Okko. Начало общего эфира — в 00.55 мск.

Гамид Хизриев выступает в легком весе. В июле 2026 года россиянин успешно дебютировал в PFL, победив Али Уолша. Его предстоящий соперник Майкл Бойлан также выступает в категории до 70,3 кг. Оба бойца прошли официальное взвешивание: Хизриев показал 155,6 фунта, Бойлан — 155,0.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Хизриев — Бойлан можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

На турнире в Чикаго также выступит брат Гамида — Тимур Хизриев. Он встретится с Габриэлем Брагой в соглавном бою вечера.

PFL: календарь турниров, результаты поединков, статистика бойцов и последние новости ММА

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Тимур Хизриев
Гамид Хизриев
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