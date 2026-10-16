Гамид Хизриев — Майкл Бойлан: во сколько начало боя PFL

Российский боец Гамид Хизриев и американец Майкл Бойлан встретятся в легком весе на турнире PFL Chicago 2 в ночь на субботу, 17 октября. Бой пройдет на Wintrust Arena в Чикаго (США) и войдет в предварительный кард турнира.

ММА PFL: Хизриев — Бойлан

Ориентировочное начало поединка — не ранее 03.05 по московскому времени.

Где смотреть бой Гамид Хизриев — Майкл Бойлан

Прямую онлайн-трансляцию поединка в России покажет Okko. Начало общего эфира — в 00.55 мск.

Гамид Хизриев выступает в легком весе. В июле 2026 года россиянин успешно дебютировал в PFL, победив Али Уолша. Его предстоящий соперник Майкл Бойлан также выступает в категории до 70,3 кг. Оба бойца прошли официальное взвешивание: Хизриев показал 155,6 фунта, Бойлан — 155,0.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Хизриев — Бойлан можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

На турнире в Чикаго также выступит брат Гамида — Тимур Хизриев. Он встретится с Габриэлем Брагой в соглавном бою вечера.

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