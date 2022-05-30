Джош Томсон: «Александр Волкановски может побить Ислама Махачева»

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) предполагает, что у чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (23-1) есть шанс победить Ислама Махачева (22-1) в легком весе.

«Может ли Волкановски победить Ислама? Думаю, что может, — сказал Томсон в подкасте Weighing In. — У него есть шанс... Хотелось бы, чтобы Алекс поднялся в легкий вес. Этим решением он бросит серьезный вызов самому себе».

Ранее Волкановски сообщил, что планирует подняться в легкий вес и стать двойным чемпионом UFC.

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.