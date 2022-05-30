Боец Bellator победил опухоль головного мозга и готов вернуться в октагон

33-летний боец Bellator Алан Омер (24-5) рассказал, что причина его долгого отсутствия в клетке — опухоль головного мозга.

«Это было трудное для меня время. На пике своей карьеры мне диагностировали опухоль головного мозга, — написал немецкий боец в соцсетях. — Перед дебютом в Bellator врачи обнаружили в моем мозге что-то неладное. Мы подумали, что это отек, и все-таки получили допуск к бою. Теперь я еще больше горжусь той победой».

По словам Омера, он узнал об опухоли, когда проходил медицинскую комиссию в США.

«Когда пришло время дебютировать в США, американская спортивная комиссия не допустила меня до боя. Я был шокирован, узнав, что у меня опухоль мозга», — отметил боец.

К счастью, Омеру удалили опухоль и теперь он готов продолжить свою спортивную карьеру.

«Весной мне сделали операцию и удалили опухоль, — добавил он. — Я остаюсь в хорошей физической форме и намерен вновь начать тренироваться. Я вернусь в спорт уже в следующем году! Ничто и никогда не сломит меня!»

Омер идет на серии из 6 побед. В прошлом бою он дебютировал в Bellator против Райана Скоупа (11-4) 10 октября 2020 года на турнире в Париже, Франция. Омер победил техническим нокаутом в первом раунде.