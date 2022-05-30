Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:37

Чак Лидделл: «Они легко выпускают на свободу сумасшедших, но не хотят выпускать Кейна Веласкеса»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Экс-чемпион UFC Чак Лидделл (21-9) не понимает, почему суд так легко отпускает на свободу «сумасшедших людей», но при этом отказывается выпускать под залог бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса (14-3).

«Забавно, как легко они отпускают на свободу всяких сумасшедших и как не хотят выпускать Кейна. Я понимаю Кейна в этой ситуации», — сказал Лидделл в интервью TMZ Sports.

Веласкес был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над ребенком Веласкеса. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.

0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
«Будем искать нового спонсора для РПЛ». Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с деньгами Премьер-лиги от банков и букмекеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джош Томсон: «Александр Волкановски может побить Ислама Махачева»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости