Чак Лидделл: «Они легко выпускают на свободу сумасшедших, но не хотят выпускать Кейна Веласкеса»

Экс-чемпион UFC Чак Лидделл (21-9) не понимает, почему суд так легко отпускает на свободу «сумасшедших людей», но при этом отказывается выпускать под залог бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса (14-3).

«Забавно, как легко они отпускают на свободу всяких сумасшедших и как не хотят выпускать Кейна. Я понимаю Кейна в этой ситуации», — сказал Лидделл в интервью TMZ Sports.

Веласкес был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над ребенком Веласкеса. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.