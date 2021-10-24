Губерниев: «Не стал бы Емельяненко отправлять на пенсию. Люди, впитавшие русский дух, нужны!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном бою турнира Bellator 269, который прошел в Москве.

«Результат вовсе не неожиданный, я перед поединком все так и предсказывал. Если Федор не выиграл бы быстро, то шансов бы не было. С учетом того, что давно прошел пик Федора, он полегче, но он более разноплановый боец. Поэтому ставка была сделана на быстрый бой, на стремительную победу, и коршуном он одолел соперника, с чем я его и поздравляю», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Губерниев высказался о возможном завершении карьеры Емельяненко.

«Он должен сам принимать решение о завершении карьеры. Мы думали, что он уже ее закончил, а он бац, вернулся и победил. Федор — человек очень одаренный до спорта, у него правильная философия, он — режимщик. Такие люди могут быть долго высоко в спорте, так что не удивлюсь, если Федор еще кого-нибудь победит. Не стал бы его сейчас отправлять на пенсию. Люди, впитавшие русский дух, безусловно, нужны», — добавил Губерниев.

45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде.