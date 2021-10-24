Боец M-1 Global Алексей «Ataman» Махно поделился мнением о победе Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269.

«Результат потрясающий. Мы увидели того Федора, какого привыкли видеть — быстрый, взрывной. Тимоти Джонсон был настолько больше, это было очередное сражение Давида с Голиафом, и Федор вновь вышел победителем. Мы увидели от него то, что всегда хотим видеть.

У Александра Волкова с Тимоти Джонсоном был тяжелый бой, у Валентина Молдавского — пять раундов по пять минут. И вот эффект Федора: три минуты, и бой закончился. Это никак иначе не назвать, как эффект Федора", — приводит слова Махно «Газета.Ru».

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде. Прошлый бой 45-летний россиянин был около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.