Дана Уайт назвал главную проблему в организации ближайших турниров UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не оставляет попыток провести ближайшие турниры. Также он рассказал, что ему мешает в этом. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Послушайте, я не останавливаюсь, — сказал Уайт, отвечая на вопрос о возможности проведения турнира UFC 249. Его слова проводит MMA Fighting. — Возможно ли это сделать? Да, возможно. Это просто очень дорого. Я хочу потратить деньги, чтобы сделать это. Я не сижу на месте и не жду, чтобы кто-то мне говорили, что нужно сделать то или это.

Нужно смотреть вперед, думать, что произойдет дальше. Я верен обязательствам перед моими подчиненными и перед бойцами. Я не хочу никого увольнять и не хочу, чтобы бойцы сидели и ждали еще год, не имея возможности зарабатывать деньги.

Вместо того, чтобы прятаться от всего этого, нам нужно думать, как выбраться из всего этого, как продолжать функционировать, но при этом быть в безопасности. Моя самая большая проблема со всем этим — это дезинформация. Ты читаешь одно здесь, в другом месте — другое. Никто не знает, что происходит. Все это очень странно».

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, может пройти 9 мая. Соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но из-за ситуации с коронавирусом он снялся с турнира.

Дана Уайт не сдается: бой Фергюсона с Гэтжи намечен на 9 мая