Дана Уайт: «Фергюсон станет следующим соперником Хабиба, если согласится на бой»

Американец Тони Фергюсон станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), если согласится, сообщил на пресс-конференции глава UFC Дана Уайт?.

— Он следующий. Если согласится драться, — сказал Уайт.

7 сентября Хабиб победил в третьем раунде американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона. У и Хабиба, и у Фергюсона — по 12 побед подряд в UFC. (Илья Андреев)

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