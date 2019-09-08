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Глава UFC допустил, что Макгрегор может стать следующим соперником Хабиба

00:38
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор может снова стать соперником чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова.

6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. 7 сентября 2019-го Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

— Тони — следующий. Но если он не захочет, то почему бы и не Конор, в этом есть смысл. Конор очень хочет этого. Уверен, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой, — сказал Уайт. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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