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Махачев — о рейтинге: «Я никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Волкановски и Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев отреагировал на то, что не стал первым номером рейтинга P4P после победы над Алексом Волкановски на UFC 284. Соперник россиянина сохранил лидерство в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от категории.

«Я никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду. На примере других наших бойцов: Анкалаева, Петра Яна, видели отношение к нам. Главное — я проехал 13 тысяч километров, победил их чемпиона и мне подняли руку. С поднятой головой и уверенный приехал с поясом домой. Из-за отношения ли это к стране в целом? Не знаю, я в эти игры их не влезаю. По-другому сказать тоже не берусь. Если до конца не будут изменять рейтинг, если он так и останется, то как по-другому считать я не знаю», — сказал Махачев.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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