Президент UFC Дана Уайт заявил, что не отказался от идеи провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсона.

«Если Хабиб победит Гэтжи, у Фергюсона будет еще один бой, над которым мы работаем прямо сейчас. Надеюсь, этот поединок с участием Хабиба и Фергюсона состоится, потому что люди хотят его увидеть.

Никогда не видел, чтобы бои срывались так часто, как в этом случае. Мне даже становится страшно, когда я думаю о возможности организовать их бой снова. Что произойдет на этот раз — может, астероид упадет на Землю?» - сказал Уайт в интервью Sports Illustrated.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254. Американец в мае победил Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе.