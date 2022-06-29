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Сегодня, 16:30

Стипе Миочич отказывается завершать карьеру: «Я планирую вернуть себе пояс чемпиона»

Стипе Миочич поделился планами на будущее
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) признался, что он не думает о завершении карьеры, а, напротив, собирается вновь стать чемпионом в тяжелом весе.

«Я ненавижу проигрывать. Это заставляет меня быть сфокусированным, — приводит слова Миочича Sports Illustrated. — В прошлом бою Нганну меня выиграл. На этом все. Он донес хороший удар. Такова игра. Каждый день я думаю об этом поражении. Я так делал каждый раз, когда проигрывал, но то поражение реально действует мне на нервы. Я планирую вернуть себе пояс чемпиона».

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде. Следующий бой он может провести осенью против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1).

Стипе Миочич
Франсис Нганну
UFC
ММА
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