Джина Карано: «Ник Диас сказал мне, что ему не нравятся женские бои»

Бывший боец EliteXC и Strikeforce Джина Карано (7-1) рассказала историю о ее первой встрече с бывшим чемпионом Strikeforce в полусреднем весе Ником Диасом (26-10).

«Помню, как дралась на одном турнире с Ником Диасом, — вспомнила Карано подкасте The Joe Rogan Experience. — Он сидел рядом со мной, и я сильно нервничала, потому что обожала его. Мы ужинаем после взвешивания, и он говорит: «Должен сказать, что мне не нравятся женские бои», а я в ответ: «Все в порядке. Наверное, ты просто старомоден». Я подумала, что и моему отцу не нравится, что я дерусь. «Значит, я просто старомоден», — ответил мне Ник, после чего задвинул за мной стул и открыл мне дверь. Он был таким милым».

Карано в последний раз дралась в ММА в 2009 году. Тогда она потерпела единственное поражение от Крис Сайборг (26-2) на Strikeforce техническим нокаутом в первом раунде.