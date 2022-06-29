Али Абдель-Азиз рассказал, почему у Оливейры скоро будут большие проблемы

Менеджер ряда известных бойцов, вроде Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз считает, что Чарльз Оливейра (33-8) не долго будет на вершине, потому что на подходе молодые бойцы с грэпплингом высокого уровня.

«Мне нравится Оливейра и я люблю Бразилию, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Но у него скоро будут большие проблемы, так как в дивизионе полно борцов и грэпплеров высокого уровня. После боя Царукяна и Гамрота легкий вес вот-вот будет устрашающим, потому что эти парни даже не входят в топ-5 рейтинга дивизиона».

Гамрот победил Армана Царукяна (18-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.