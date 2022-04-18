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Сегодня, 17:09

Бенавидес и Чарло устроили потасовку во время боя Спенса и Угаса. Видео

Бенавидес и Чарло устроили потасовку во время боя Спенса и Угаса
Давид Хачатрян
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Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (25-0) и чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0) едва не подрались во время объединительного боя между Эрролом Спенсом (28-0) и Йорденисом Угасом (27-5) 17 апреля.

По мнению Бенавидеса, конфликт спровоцировал Чарло.

«Он докопался до моего отца, поэтому мне пришлось отреагировать, — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports. — Этот клоун может только базарить, он ничего не сделал. В ответ я готов был надрать ему зад прям там. Уверен, что в тот момент он был пьяным в хлам. Он еле стоял на ногах, было видно, как его штормит».

Ранее боксеры неоднократно говорили, что хотят провести друг с другом бой. В интервью The DAZN Boxing Show Чарло заявил, что может подняться во второй средний вес и встретиться с Бенавидесом.

17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над чемпионом WBA Угасом и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

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