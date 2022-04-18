Фрейре призывает Bellator провести совместный турнир с Rizin

Чемпион легкого веса Bellator Патрисио Фрейре (33-5) сообщил, что готов провести бой против чемпиона Rizin Роберто де Соузы (14-1).

«Сперва я хочу провести защиту титула. Затем было бы честью провести титульный матч на турнире между чемпионами Bellator и Rizin, — написал бразилец в Twitter. — Я очень уважаю Роберто де Соузу, мы бы закатили потрясный бой. Также я бы хотел увидеть в деле некоторых моих учеников из Pitbull Brothers, которые сражаются за Rizin».

Ранее глава Rizin Нобуюки Сакакибара говорил, что хотел бы, чтобы Соуза подрался с Фрейре, так как это привлекло бы внимание мирового бойцовского сообщества.

Фрейре победил Эй Джея Макки (18-1) на Bellator 277 в Сан-Хосе, Калифорния. Бразилец победил единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Соуза защитил титул 17 апреля на Rizin 35 в Тефу, Токио, одолев Джонни Кейса (27-8) сабмишном в первом раунде.