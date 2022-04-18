Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:22

«Я готов». Усман согласился подраться с Чимаевым

Камару Усман согласился подраться с Чимаевым
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) готов подраться с непобежденным Хамзатом Чимаевым (11-0), как только он победит следующего претендента Леона Эдвардса (19-3).

«Хамзат проделал большую работу, — заявил Усман в интервью TMZ Sports. — Я отдаю ему должное за то, как он справился со своей задачей. Он вышел и победил второго номера рейтинга в дивизионе. Он победил заслуженно. Сейчас я готовлюсь к бою с Леоном Эдвардсом, но если Чимаев будет следующим, то я готов. Однако повторюсь, что сейчас я сфокусирован на Эдвардсе».

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Усман проведет следующий поединок против второго номера рейтинга Эдвардса. Официально поединок до сих пор не анонсирован.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?
Евгений Ловчев: «Дочь Старостина говорит, что они всегда считали днем рождения «Спартака» 19 апреля 1935 года»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волкановски дал прогноз на бой Гэтжи и Оливейры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости