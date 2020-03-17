Бой между Хабибом и Фергюсоном может пройти за пределами США

Глава UFC Дана Уайт рассказал об отмене ближайших мероприятий. В то же время бой между легковесами Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может пройти за пределами США.

— Теперь у нас нет другого выбора, кроме как отложить эти бои, — сказал Уайт в эфире SportsСenter. — Поэтому откладываем следующие три мероприятия, но Тони Фергюсон против Хабиба все еще в силе, бой все равно состоится. Все, что угодно. Без болельщиков. Вероятно, даже не в Соединенных Штатах. Он обязательно состоится.

Турнир UFC 249 должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются. Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.