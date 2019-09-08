Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб — Порье: видеообзор боя UFC 242 в Абу-Даби

00:28
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье. Фото REUTERS
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье. Фото REUTERS

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби за титул чемпиона промоушена в легком весе (до 70,3 кг).

Хабиб является обладателем пояса, но во время его 9-месячной дисквалификации Порье выиграл поединок за звание временного чемпиона.

Россиянин одержал победу над американцем в третьем раунде после удушающего приема.

30-летний спортсмен из Дагестана не потерпел ни одного поражения в карьере. Он одержал 28-ю победу в ММА и стал единственным чемпионом самого популярного американского промоушена в легком весе.

По техническим причинам пока доступна только 30-секундная версия. Приносим извинения.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция

Опрос

проголосовало: 188
Все опросы
Хабиб - величайший российский боец ММА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




Прямой эфир
Прямой эфир