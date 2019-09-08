Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби за титул чемпиона промоушена в легком весе (до 70,3 кг).

Хабиб является обладателем пояса, но во время его 9-месячной дисквалификации Порье выиграл поединок за звание временного чемпиона.

Россиянин одержал победу над американцем в третьем раунде после удушающего приема.

30-летний спортсмен из Дагестана не потерпел ни одного поражения в карьере. Он одержал 28-ю победу в ММА и стал единственным чемпионом самого популярного американского промоушена в легком весе.

По техническим причинам пока доступна только 30-секундная версия. Приносим извинения.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция