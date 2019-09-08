Хабиб — Порье: видеообзор боя UFC 242 в Абу-Даби
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби за титул чемпиона промоушена в легком весе (до 70,3 кг).
Хабиб является обладателем пояса, но во время его 9-месячной дисквалификации Порье выиграл поединок за звание временного чемпиона.
Россиянин одержал победу над американцем в третьем раунде после удушающего приема.
30-летний спортсмен из Дагестана не потерпел ни одного поражения в карьере. Он одержал 28-ю победу в ММА и стал единственным чемпионом самого популярного американского промоушена в легком весе.
По техническим причинам пока доступна только 30-секундная версия. Приносим извинения.
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242