Боксерша Семенова вызвала на бой Моргенштерна, ранее она хотела биться с Губерниевым за Бузову
Мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала на бой известного рэпера Моргенштерна.
18 июля исполнитель подписал контракт с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Хардкор MMA.
«Моргенштерн в Хардкор MMA. Я считаю, это круто! Только если против тебя, Алиш, выйдет хотя бы крепкий середнячок твоего веса, то ты быстро ляжешь и уже не встанешь! Ноль шансов на победу. Так что давай выходи против меня! Мы оба красим ногти, популярны в интернете, и ты даже со мной в одной весовой категории.
Может быть, у тебя будет маленький шанс, если будешь хорошо
готовиться. Хотя я все равно планирую выиграть. Так что хватит ли у тебя смелости выйти против девушки и не проиграть?" — написала Семенова в Instagram.
15 июня Семенова вызвала на ринг комментатора Дмитрия Губерниева после скандала, произошедшего в эфире «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.
Семенова выступает в смешанных единоборствах, панкратионе, бразильском джиу-джитсу и боксе.
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