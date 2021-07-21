Боксерша Семенова вызвала на бой Моргенштерна, ранее она хотела биться с Губерниевым за Бузову

Мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала на бой известного рэпера Моргенштерна.

18 июля исполнитель подписал контракт с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Хардкор MMA.

«Моргенштерн в Хардкор MMA. Я считаю, это круто! Только если против тебя, Алиш, выйдет хотя бы крепкий середнячок твоего веса, то ты быстро ляжешь и уже не встанешь! Ноль шансов на победу. Так что давай выходи против меня! Мы оба красим ногти, популярны в интернете, и ты даже со мной в одной весовой категории.

Может быть, у тебя будет маленький шанс, если будешь хорошо

готовиться. Хотя я все равно планирую выиграть. Так что хватит ли у тебя смелости выйти против девушки и не проиграть?" — написала Семенова в Instagram.

15 июня Семенова вызвала на ринг комментатора Дмитрия Губерниева после скандала, произошедшего в эфире «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.

Семенова выступает в смешанных единоборствах, панкратионе, бразильском джиу-джитсу и боксе.