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Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA

22:46
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram

Популярнейший российский исполнитель Алишер Моргенштерн у себя на странице в Instagram сообщил, что подписал контракт с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Хардкор MMA.

«В деле, детали позже.. Варианты по оппонентам в комменты», — добавил Сульянов.

Публикация от Anatoii Sulyanov (@tolya_sulyanov)

В конце июня артист предлагал запретить MMA из-за плохого примера детям. Его критиковали бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Емельяненко и многие другие.

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Иван Шитик все материалы автора

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