Моргенштерн подписал контракт с промоушеном MMA

Популярнейший российский исполнитель Алишер Моргенштерн у себя на странице в Instagram сообщил, что подписал контракт с Анатолием Сульяновым и его промоушеном Хардкор MMA.

«В деле, детали позже.. Варианты по оппонентам в комменты», — добавил Сульянов.

В конце июня артист предлагал запретить MMA из-за плохого примера детям. Его критиковали бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Емельяненко и многие другие.