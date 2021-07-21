Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Федор Емельяненко заявил, что считает важным проведение турниров по ММА в маленьких городах

13:06
Теги:

Российский боец, председатель Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств России Федор Емельяненко заявил, что считает необходимым проводить турниры по ММА в маленьких городах для пропаганды данного вида спорта.

Емельяненко посетил Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти Алексея Калинина, который состоялся в Новомосковске.

«Очень важно проводить подобные турниры в маленьких городах, потому что в больших они все-таки проходят чаще, зритель уже искушен спортивными мероприятиями и различными шоу. Здесь, в маленьких городах, ждут своих героев, ждут соревнований. Люди хотят болеть, хотят переживать. Ну и, конечно, после турниров идет всплеск желающих среди разных возрастов заниматься единоборствами, поэтому спортивные залы и клубы должны быть готовы принять всех», — отметил Федор Емельяненко.

16 июля 44-летний Федор Емельяненко допустил, что может завершить карьеру бойца после поединка в рамках турнира Bellator в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Кунц — интересный кандидат на пост тренера сборной России. А главный минус может компенсировать российский помощник
Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
«Овечкин сможет продуктивно играть в НХЛ до 40 лет». Легендарный Скотти Боумэн — о последнем Кубке Стэнли, россиянах «Тампы» и Олимпиаде
Бывшая супруга Стаса Пьехи рассказала подробности нападения жены арбитра Безбородова на 7-летнего сына
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд