Федор Емельяненко заявил, что считает важным проведение турниров по ММА в маленьких городах

Российский боец, председатель Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств России Федор Емельяненко заявил, что считает необходимым проводить турниры по ММА в маленьких городах для пропаганды данного вида спорта.

Емельяненко посетил Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти Алексея Калинина, который состоялся в Новомосковске.

«Очень важно проводить подобные турниры в маленьких городах, потому что в больших они все-таки проходят чаще, зритель уже искушен спортивными мероприятиями и различными шоу. Здесь, в маленьких городах, ждут своих героев, ждут соревнований. Люди хотят болеть, хотят переживать. Ну и, конечно, после турниров идет всплеск желающих среди разных возрастов заниматься единоборствами, поэтому спортивные залы и клубы должны быть готовы принять всех», — отметил Федор Емельяненко.

16 июля 44-летний Федор Емельяненко допустил, что может завершить карьеру бойца после поединка в рамках турнира Bellator в Москве.