Боксерша Семенова вызвала на ринг Губерниева после эфира с Бузовой

Мастер боевых искусств Ангелина Семенова высказалась по скандалу, произошедшему в эфире «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой и комментатора Дмитрия Губерниева.

«Дмитрий Губерниев, Вы очень некрасиво поступили, — написала Семенова. — Да, Вы сильны в журналистике — можно даже сказать, что Вы один из лучших спортивных журналистов. Но девушка-певица просто не может и не должна знать таких тонкостей, которые знаете Вы.

Непозволительно вести себя так, как Вы вели себя в прямом эфире с Ольгой Бузовой. Какая бы скандальная она ни была, но это провокация, и с девушками так разговаривать нельзя. Кроме того, это не профессионально.

Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно, мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА. Да, Вы больше и сильнее меня, но Вам это вряд ли поможет. Ведь силен тот, кто слабых защищает, а не обижает.

Так, что Готовы? Я думаю, что нет. Здесь и станет понятно, мужчина Вы или просто трус, который может обижать только беззащитных...".

Отметим, что Семенова выступает в смешанных единоборствах, панкратионе, бразильское джиу-джитсу и боксе.

Напомним, 14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.