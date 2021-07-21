Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец ММА Багаутинов проведет поединок против боксера Проводникова

10:10
Теги:

Боец ММА Али Багаутинов сообщил, что проведет поединок против боксера Руслана Проводникова.

Багаутинов заявил, что у него есть устная договоренность с Проводниковым по поводу поединка. Спортсмен добавил, что 23 июля в Санкт-Петербурге состоится пресс-конференция, на которой станет известно, по каким правилам пройдет бой, и будет объявлена дата проведения мероприятия. Поединок состоится при поддержке промоушена Open FC.

Публикация от Али Багаутинов. Ali Bagautinov (@puncherking)

На счету 36-летнего Багаутинова 21 победа и 7 поражений в ММА. У 37-летнего Проводникова 25 побед и 5 поражений в профессиональном боксе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено
Синоптики спрогнозировали возвращение жары в столицу
Москвичка вытолкнула в окно забравшегося в дом незнакомца
Почему Сергея Соседова увезли на скорой и прооперировали
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
4
Офсайд