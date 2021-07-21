Боец ММА Багаутинов проведет поединок против боксера Проводникова

Боец ММА Али Багаутинов сообщил, что проведет поединок против боксера Руслана Проводникова.

Багаутинов заявил, что у него есть устная договоренность с Проводниковым по поводу поединка. Спортсмен добавил, что 23 июля в Санкт-Петербурге состоится пресс-конференция, на которой станет известно, по каким правилам пройдет бой, и будет объявлена дата проведения мероприятия. Поединок состоится при поддержке промоушена Open FC.

На счету 36-летнего Багаутинова 21 победа и 7 поражений в ММА. У 37-летнего Проводникова 25 побед и 5 поражений в профессиональном боксе.