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11 октября, 19:41

Блогер Хасбик не будет секундантом в бою Махачева с Оливейрой

Руслан Минаев
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Блогер Хасбик не будет секундировать в бою Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в турнире UFC 280.

Ранее об этом рассказал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

«Хасбик не будет секундантом, для этого есть другие люди. Он просто будет в первом ряду», — цитирует ТАСС члена команды россиянина.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Источник: https://tass.ru/sport/16021977
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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