Блогер Хасбик не будет секундантом в бою Махачева с Оливейрой

Блогер Хасбик не будет секундировать в бою Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в турнире UFC 280.

Ранее об этом рассказал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

«Хасбик не будет секундантом, для этого есть другие люди. Он просто будет в первом ряду», — цитирует ТАСС члена команды россиянина.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.