Хасбик будет находиться в углу Махачева во время поединка с Оливейрой

Известный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) будет находиться в углу Ислама Махачева во время боя на турнире UFC 280 против Чарльза Оливейры.

Эту информацию в Twitter подтвердил Али Абдель-Азиз, менеджер Махачева.

В сентябре стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, а также медиавзаимодействие.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.