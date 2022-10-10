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10 октября, 05:25

Хасбик будет находиться в углу Махачева во время поединка с Оливейрой

Сергей Разин
корреспондент
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Известный блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) будет находиться в углу Ислама Махачева во время боя на турнире UFC 280 против Чарльза Оливейры.

Эту информацию в Twitter подтвердил Али Абдель-Азиз, менеджер Махачева.

В сентябре стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, а также медиавзаимодействие.

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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