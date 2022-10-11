Хабиб рассказал, ради каких трех боев UFC он просыпался рано утром в 2022 году

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «UFC Russia» рассказал, какие бои UFC в 2022 году привлекли его особое внимание.

Хабиб Нурмагомедов: «Я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои. На Камару Усмана проснулся, для меня этот бой был очень интересным. Просто сильно хотел, чтобы он побил рекорд Андерсона Сильвы, у меня было сильное желание. Сильно хотел, но получилось, как получилось. Практически не просыпаюсь по утрам на такие бои. Проснулся на Усмана, и если крайний раз смотреть, когда я проснулся... знаешь, какой бой был... По-моему, в этом году один или два раза было. Вспомни, какие интересные бои были?»

Ведущий: «Ну типа много, не знаю. Может, тяжи?»

Хабиб Нурмагомедов: «Они же не в этом году дрались, Нганну — Ган?»

Ведущий: «В этом».

Хабиб Нурмагомедов: «Значит, на этот бой я проснулся. И еще какой-то бой был. Петр Ян. Петр Ян — Стерлинг. Я не мог не проснуться на этот бой, мне это очень интересно было. Петр Ян — Стерлинг, Нганну — Ган и еще бой какой-то был... И знаешь, какой бы бой я точно не пропустил, проснулся бы? Гамрот — Царукян. На этот бой я точно проснулся бы. Я просто там присутствовал, мне довелось посмотреть это вживую. Адесанья — Перейра я проснусь, я так думаю, это очень интересно».

Ведущий: «Ну на Абу-Даби не надо просыпаться».

Хабиб Нурмагомедов: «Главное, чтобы наши там не уснули (смеется)».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.