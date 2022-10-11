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11 октября, 19:42

Хабиб: «Фергюсон продолжает, потому что нужны деньги. В Калифорнии налоги 48 процентов»

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тони Фергюсон.
Фото Getty Images

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о текущих делах Тони Фергюсона.

«Время ушло, — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «UFC Russia». — Его никто не сможет вернуть. Ни Хабиб, ни Тони — никто. У нас было свое время, но оно ушло. Он продолжает драться, но как бы... Деньги-то нужны. В Америке по счетам платить надо. И все, что он выиграл, я с уверенностью могу сказать, так как он калифорниец, так как я знаю всех калифорнийских бойцов — они платят, по-моему, 48 процентов. Все, что он выиграл, — сминусуй половину.

По-любому надо драться. Он дерется дальше из-за денег, из-за счетов, налогов. У него семья, двое детей. Я его не виню. Просто время не приходит обратно. Когда оно уходит, оно не спрашивает, как тебя зовут".

10 сентября Фергюсон проиграл удушающим приемом Нейт Диазу на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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