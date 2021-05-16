Бенил Дариуш: «Посвящаю победу всем, по ком ударила марксистская идеология»

Боец легкого веса UFC Бенил Дариуш прокомментировал победу над Тони Фергюсоном в со-главном событии вечера UFC 262.

«Я счастлив. Прежде всего, спасибо моему Господу богу Иисусу Христу... Эй, люди, успокойтесь, успокойтесь, я понимаю вашу боль, понимаю. Также хочу сказать, что посвящаю эту победу всем людям в мире, по ком ударила марксисткая идеология. И еще, Илон Макс, где моя машина?! У моей жены скоро роды, нам нужна машина!



Болевой на ногу? Я слышал хруст, слышал сильный хруст. А потом он выбрался. Он зомби, просто зомби. Что дальше? Я хочу драться в претендентском бою. Сейчас я беру паузу, у меня скоро родится дочь, увидимся в конце этого года или следующем году», — сказал Дариуш в интервью Джо Рогану сразу после боя.

Дариуш победил Фергюсона единогласным решением.