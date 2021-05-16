Российский боец UFC Ислам Махачев поздравил Чарльза Оливейру с завоеванием чемпионского пояса в легком весе. Бразилец выиграл у американца Майкла Чендлера нокаутом во втором раунде на турнире UFC 262.

«Поздравляю с победой. Прибереги этот пояс для меня. Скоро увидимся», — написал Махачев в Twitter.

В марте 29-летний Махачев победил американца Дрю Добера, выиграв 7-й поединок подряд. Всего россиянин провел 20 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.