Махачев — Оливейре: «Прибереги этот пояс для меня»
10:33
Российский боец UFC Ислам Махачев поздравил Чарльза Оливейру с завоеванием чемпионского пояса в легком весе. Бразилец выиграл у американца Майкла Чендлера нокаутом во втором раунде на турнире UFC 262.
«Поздравляю с победой. Прибереги этот пояс для меня. Скоро увидимся», — написал Махачев в Twitter.
В марте 29-летний Махачев победил американца Дрю Добера, выиграв 7-й поединок подряд. Всего россиянин провел 20 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.
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