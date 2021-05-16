Впечатления от UFC 262, где Чарльз Оливейра победил техническим нокаутом Майкла Чендлера и стал новым чемпионом в весе Хабиба, а Тони Фергюсон без шансов проиграл единогласным решением судей Бенеилу Дариушу.

История UFC уже знает пример, когда боец, считавшийся по большому счету джорнименом, стал звездой. Это Хорхе Масвидаль. Перевоплощение Чарльза Оливейры еще чудеснее — он завоевал чемпионский пояс в 28-м (!) бою в UFC.

Оливейра рано дебютировал в лучшей лиге мира — в 20 лет, начал с двух побед, но после этого стал драться нестабильно, проигрывая, когда появлялся шанс подняться рангом выше. Но три года назад началась его победная серия, которая теперь насчитывает девять боев. Она включает лишь три победы над бойцами из топ-15, и все равно это выдающийся результат, особенно учитывая то, насколько тернистым был путь Оливейры, а также число финишей — из этих девяти поединков восемь он выиграл досрочно. Всего же у Чарльза из Бронкса (это его прозвище, Бронксом в народе называют фавелу, где он жил) 17 досрочных побед в UFC — абсолютный рекорд промоушена. Из других больших рекордов у Оливейры есть еще такие: наибольшее число бонусов за лучшее выступление вечера (11, в том числе за бой с Чендлером) и наибольшее число побед сабмишенами (14).

Чемпионский бой получился для бразильца таким же непростым, как и вся его предыдущая карьера. Он был потрясен после жестких панчей всегда очень агрессивного Чендлера, но выжил. Казалось, что во втором раунде американец прикончит соперника. И Майкл пошел вперед как танк. Однако Оливейра показал великолепный тайминг, четко контратаковав левым боковым. Остальное уже было делом техники.

Очевидно, что следующим соперником бразильца станет тот, кто победит в бою Дастина Порье и Конора Макгрегора (пройдет в ночь на 11 июля). Порье заслуживал титульника и сейчас, но выбрал деньги. Макгрегор не заслужит его, даже если победит Порье (это будет лишь четвертый бой ирландца в легком весе, где его статистика 1-2), но, пока Конор в деле, UFC будет двигать его вперед. Вот уж кто действительно проект UFC.

И Порье, и Макгрегор — не самые опасные соперники для Оливейры с точки зрения стиля ведения боя. В стойке могут разбить, но в партере Чарльз однозначно способен финишировать и того и другого. Если Чендлер никогда не проигрывал сабмишенами, то эти парни проигрывали (и вы прекрасно знаете кому). Кто действительно представляет для бразильца большую угрозу, так это Ислам Махачев. Однако, даже несмотря на уход Хабиба, UFC не стремится развивать карьеру Ислама. Он проведет бой в ночь на 19 июля против Тиаго Мойзеса, бойца не из топ-15. По словам Махачева, Дэн Хукер (8-й номер рейтинга), Рафаэль дос Аньос (7-й) и Пол Фелдер (делит с Исламом 10-ю строчку) отказались от боя с ним.

«Топ-10 легкого веса — кучка старых проныр», — написал Махачев в Twitter. Он прав. Состав топ-15 легкого веса, в частности топ-10, уже давным-давно почти не меняется. Махачеву топов в соперники не дают, других перспективных парней к топ-15 будто специально не подпускают. Рейтинги составляют мало кому известные журналисты из мало кому известных изданий — удивительно, но даже не пишущие ММА. Похоже, что это сделано для того, чтобы рейтинги были подконтрольны UFC. Это тоталитарная лига, где бойцы бесправны. Она может расторгнуть контракт с любым без каких-либо компенсаций (в других профессиональных видах спорта такое неприемлемо), а на гонорары бойцам выделяет лишь 10 процентов своего общего дохода — одним словом, гроши.

О том, насколько легкому весу нужна свежая кровь, громко говорит тот факт, как долго в UFC выступают бойцы из топ-15. Вот список:

Чарльз Оливейра — с 2010 года;

Майкл Чендлер — с 2021 года;

Дастин Порье — с 2011 года;

Джастин Гэтжи — с 2016 года;

Тони Фергюсон — с 2011 года;

Конор Макгрегор — с 2013 года;

Рафаэль дос Аньос — с 2008 года;

Дэн Хукер — с 2014 года;

Бенеил Дариуш — с 2014 года;

Ислам Махачев — с 2015 года;

Пол Фелдер — с 2014 года;

Грегор Гиллеспи — с 2016 года;

Кевин Ли — с 2014 года;

Диего Феррейра — с 2014 года;

Дрю Добер — с 2013 года.

Если взять пространство СНГ, то здесь есть сразу три легковеса (само собой, находящихся на контракте с UFC), которые могут дать хороший бой любому из этого списка. Это Дамир Исмагулов, Арман Царукян и Рафаэль Физиев. У Исмагулова (3-0 в UFC), два года пропустившего из-за травмы, проблемы с американской визой. У Физиева (3-1 в UFC) и Царукяна (3-1 в UFC) таких проблем нет, оба идут на трехматчевых победных сериях, и обоим почему-то не дают оппонентов из топ-15. Вот цитата менеджера Саята Абдрахманова из апрельского интервью «СЭ»: «Нам в принципе предлагали подраться в мае с бойцом из топ-15, но он отказался драться с Арманом».

Теперь о бое легенды, Тони Фергюсона. В феврале Хабиб в беседе с Магомедом Исмаиловым сказал, что никогда не считал Фергюсона элитным бойцом. Довольно странное заявление, учитывая выдающуюся победную серию Эль Кукуя из 12 боев. Он легенда ММА — без преувеличения. И сегодня Тони наконец получил мощную поддержку публики, зрители скандировали его имя на протяжении всего поединка с Бенеилом Дариушем. Однако Фергюсон проиграл в третий раз подряд — и опять был хуже во всех раундах.

Тони хорошо оборонялся в гарде, снова каким-то чудом вытерпел болевой (на этот раз на ногу), но ни разу не вышел на атакующую позицию, ни разу его соперник не был в опасности. Пик Фергюсона давно остался позади — в 2017 году. Часто бывает, что после трех поражений подряд из UFC увольняют.

Но Фергюсона с его-то мощным бэкграундом и любовью болельщиков это вряд ли коснется. Теперь на его пятое место в рейтинге поднимется Дариуш, Фергюсон же опустится на девятую строчку. С кем ему драться? Самый интригующий вариант — Махачев, учитывая пять сорванных боев с Хабибом. Интересно было бы проверить в бою с Фергюсоном Физиева или Царукяна, такой бой мог бы стать для обоих хорошим плацдармом. Но, к сожалению, куда вероятнее, что UFC даст Тони какого-нибудь ветерана типа Фелдера.