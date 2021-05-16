Дана Уайт: «Подняли бонусы на 25 тысяч из-за фразы Тони Фергюсона»

Президент UFC Дана Уайт объяснил увеличение суммы послематчевых бонусов с 50 000 тысяч долларов до 75 000 тысяч.

«Это благодаря Тони Фергюсону. Его фраза [про Чэндлера] «Привилегированный Даной Уайтом» (смеется)... Это лучшая фраза про себя, которую я когда-либо слышал. Рампэйдж еще как-то сказал мне: «Дана, хорошо все-таки быть белым» (смеется). Вот эта на втором месте», - сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Фраза «White Privilege» также является игрой слов - изначально данное выражение означало привилегированное положение белых в США и их право на образование и социальные возможности.

Тони Фергюсон проиграл Бенилу Дариушу в со-главном событии вечера UFC 262.