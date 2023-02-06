Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:07

Менеджер Бивола рассказал, кто может стать следующим соперником бойца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, когда состоится следующий бой боксера.

«В мае-июне Дмитрий вероятней всего проведет защиту своего титула. Вероятно, бой пройдет в США. Есть предложения снова провести бой в Эмиратах, но пока это на начальных стадиях. По поводу соперника, реально обсуждается кандидатура Джошуа Буатси. Англичанин, выходец из Ганы. Есть мексиканец Мунгия, но все может поменяться, могут появиться какие-то серьезные предложения на бой с Бетербиевым, или реванш с Канело. Думаю, что в скором времени сможем дать больше информации», — приводит слова Корнилова «Спорт День за Днем».

Бивол провел в профессиональном ринге 21 поединок. Во всех одержал победы. Провел пять успешных защит титула чемпиона мира по версии WBA Super.

Джошуа Буатси выиграл все 16 поединков (13 — нокаутом). Он является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. В 2016 году британец завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

Хайме Мунгии провел 41 поединок. Все бои выиграл (33 — нокаутом). В 2018-19 годах удерживал титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/menedzher-bivola-rasskazal-kto-mozhet-stat-sleduyushchim-sopernikom-boytsa
Дмитрий Бивол
ММА
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнилов уверен, что бой между Биволом и Бетербиевым рано или поздно состоится
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости