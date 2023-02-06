Махачев — Волкановски: когда бой, дата и место проведения поединка UFC

12 февраля 2023 года в Перте (Австралия) на 15-тысячной арене RAC пройдет турнир UFC 284. В главном поединке встретятся российский боец Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Главный кард турнира начнется около 06.00 по московскому времени.

22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе. На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.

В России турнир покажет федеральный спортивный телеканал и сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию боя.