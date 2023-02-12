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Сегодня, 16:17

Алексеева не видит смысла в реванше Махачев — Оливейра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о потенциальных соперниках Ислама Махачева.

«Понятно, что следующим соперником Ислама станет победитель боя Чарльз Оливейра — Бенил Дариуш. С Оливейрой уже будет не интересный бой, мы уже видели, что Ислам на несколько голов превосходит его, было бы интереснее посмотреть на бой с Дариушем. Но я вообще не вижу смысла в реванше Махачев — Оливейра. Если бы Ислам победил его примерно как Волкановски, тогда было бы еще интересно. Сам реванш с Алексом тоже интересен. Но понятное дело, что это будет не сразу. Сначала, я думаю, надо посмотреть бой Ислама с Дариушем, если Бенил победит Оливейру. А потом уже думать о поединке с Волкановски, потому что эти пять раундов на UFC 284 были очень интересные. Я давно не видела, настолько равных и интригующих поединков, когда до самого последнего момента было неясно, кто победил. И очень много было волнительных моментов, когда оба «плыли», оба попадали. Поэтому реванш с Волкановски был наиболее интересным», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-revansh-makhacheva-s-volkanovski-naibolee-interesen-alternativa-dariush-227289/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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